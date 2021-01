LIVE Sci alpino, Gigante Maribor in DIRETTA: Marta Bassino firma il tris! Vittoria epica, quinta Brignone! (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Terza piazza e primo podio in carriera in Gigante per la svizzera Michelle Gisin, staccata 1?46 da Marta Bassino! Quarta Vlhova a 1?58, quinta Federica Brignone a 2?10, sesta Mikaela Shiffrin a 2?18! Distacchi davvero abissali. Sul ghiaccio la piemontese ha fatto valere tutta la sua tecnica straordinaria. Le altre italiane: 15ma Sofia Goggia a 4?10, 16ma Elena Curtoni a 4?57. 14.57 Deliziosa Marta Bassino, scia in maniera divina. Accarezza la neve con grande leggerezza, ha una classe sopraffina. Oggi sul ghiaccio ha dato una lezione a tutte. Ha vinto 3 giganti su 4 in questa stagione, uno lo ha perso solo perché è uscita a poche porte dalla fine mentre era nettamente in vantaggio. E domani si replica a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Terza piazza e primo podio in carriera inper la svizzera Michelle Gisin, staccata 1?46 da! Quarta Vlhova a 1?58,Federica Brignone a 2?10, sesta Mikaela Shiffrin a 2?18! Distacchi davvero abissali. Sul ghiaccio la piemontese ha fatto valere tutta la sua tecnica straordinaria. Le altre italiane: 15ma Sofia Goggia a 4?10, 16ma Elena Curtoni a 4?57. 14.57 Deliziosa, scia in maniera divina. Accarezza la neve con grande leggerezza, ha una classe sopraffina. Oggi sul ghiaccio ha dato una lezione a tutte. Ha vinto 3 giganti su 4 in questa stagione, uno lo ha perso solo perché è uscita a poche porte dalla fine mentre era nettamente in vantaggio. E domani si replica a ...

