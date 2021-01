Ufficiale | Bayer Leverkusen | arriva Fosu-Mensah dal Manchester United

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Colpo del, che si assicura a titolo definitivo il terzino olandese Timothydal. Così si è espresso sul nuovo acquisto il direttore sportivo del club tedesco, Simon Rolfes: “Timothyè un difensore tecnicamente esperto, veloce e fisicamente forte che può essere usato sia come terzino destro che come centrale. Tim è ancora giovane e ha ancora margini di miglioramento, ci aiuterà anche in prospettiva”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da04(@04fussball) Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BombeDiVlad : ? UFFICIALE - #BayerLeverkusen, ecco #FosuMensah Arriva dal #ManchesterUnited ?? #LBDV #LeBombeDiVlad… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Bayer

alfredopedulla.com

Il difensore olandese sbarca in Bundesliga, acquistato dal Manchester United. Colpo in entrata per il Bayer Leverkusen. Il club tedesco si è assicurato il cartellino di Timothy Fosu-Mensah. Il difenso ...Queste le ultimissime di calciomercato così come riportate da SkySport Sampdoria, trattativa per Sy dell’Amiens Sampdoria attiva sul mercato, dopo aver accolto Torregrossa in attacco i blucerchiati tr ...