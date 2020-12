Tragica Vigilia a Montecassiano: anziana morta in casa dopo una rapina (Di venerdì 25 dicembre 2020) In corso gli accertamenti per verificare la versione dei familiari della vittima, che aveva 78 anni: la donna potrebbe aver avuto un malore in seguito alla rapina nella sua abitazione di Montecassiano. Il Comune di Montecassiano, in provincia di Macerata, si è risvegliato con una Tragica notizia proprio il giorno di Natale. La notte della Vigilia, dopo una rapina, un’anziana è stata trovata morta riversa a terra nella sua abitazione, in via Sandro Pertini. Il dramma si è consumato poco dopo le 20. La vittima, Rosina Cassetti, aveva 78 anni e viveva con il marito, la figlia e il nipote. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma non c’era ormai più niente da fare. Ti potrebbe interessare anche ... Leggi su ck12 (Di venerdì 25 dicembre 2020) In corso gli accertamenti per verificare la versione dei familiari della vittima, che aveva 78 anni: la donna potrebbe aver avuto un malore in seguito allanella sua abitazione di. Il Comune di, in provincia di Macerata, si è risvegliato con unanotizia proprio il giorno di Natale. La notte dellauna, un’è stata trovatariversa a terra nella sua abitazione, in via Sandro Pertini. Il dramma si è consumato pocole 20. La vittima, Rosina Cassetti, aveva 78 anni e viveva con il marito, la figlia e il nipote. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ma non c’era ormai più niente da fare. Ti potrebbe interessare anche ...

Tragica Vigilia a Montecassiano: anziana morta in casa dopo una rapina

La donna, che aveva 78 anni, potrebbe aver avuto un malore in seguito alla rapina nella sua abitazione di Montecassiano.

