Napoli, l’ok della Giunta ai lavori di manutenzione della piscina Scandone e Palavesuvio (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Giunta del Comune di Napoli ha approvato la proposta dell’assessore allo Sport Ciro Borriello relativa a due progetti esecutivi che riguardano i lavori per la piscina Scandone e al complesso sportivo Palavesuvio. Per la Scandone sono previsti 1,4 milioni di euro per lavori relativi alla sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina. manutenzione straordinaria invece per il Palavesuvio. I lavori si concentreranno nella manutenzione delle aree esterne al complesso sportivo, anche questi del valore complessivo di 1,4 milioni di euro. I progetti sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ladel Comune diha approvato la proposta dell’assessore allo Sport Ciro Borriello relativa a due progetti esecutivi che riguardano iper lae al complesso sportivo. Per lasono previsti 1,4 milioni di euro perrelativi alla sostituzione delle vetrate e dei serramenti esternistraordinaria invece per il. Isi concentreranno nelladelle aree esterne al complesso sportivo, anche questi del valore complessivo di 1,4 milioni di euro. I progetti sono ...

SkyTG24 : Napoli, arriva l'ok della giunta: San Paolo diventa stadio Maradona - Agenzia_Ansa : Ok giunta #Napoli, il San Paolo diventa stadio 'Maradona'. Il Comune approva all'unanimità l'intitolazione al Pibe… - marcamoly : Manca solo l'ok del prefetto e poi a Napoli lo Stadio Diego Armando Maradona sarà realtà. #Maradonamorte… - titty_napoli : RT @PresMoratti: - la juve tratta #Suarez - la Juve non ha più spazio per gli extracomunitari - Suárez vola a Perugia per fare l’esame di… - TroppAzzurro : Ora è ufficiale, c'è anche l'ok da parte del Comune: il #SanPaolo di Napoli si chiamerà stadio… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’ok Intesa Sanpaolo aiuta la didattica a distanza Yahoo Notizie