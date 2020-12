Tommaso Zorzi | chi è | età | che lavoro fa | vita privata | Grande Fratello Vip | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 4 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 4 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. I vip al televoto sono Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e. Chi sarà il preferito? Lo scopriremo questa sera! In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età, chefaè un influencer ed è nato a Milano il 2 aprile del 1995 da genitori che gestiscono entrambi due agenzie pubblicitarie. Per anniha vissuto a Londra, dove ha studiato Business ...