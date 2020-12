Barcellona | Koeman | “Stiamo dimostrando fame in Champions”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Abbiamo fatto un gran primo tempo, con qualità ed esprimendo ottimo calcio. Siamo migliorati nel gioco con il pallone, siamo più efficaci rispetto ad inizio stagione ma credo che in ogni caso si possa migliorare ancora qualcosa in difesa. Il cammino è quello giusto. Nella ripresa abbiamo rallentato un po’ e ci sono state un po’ di palle perse, ma nel complesso hanno tutti lavorato bene. Dobbiamo dimostrare lache abbiamo e nelle partite di Champions lo abbiamo sempre fatto“. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delRonalddopo la vittoria dei blaugrana per 3-0 (Griezmann, Braithwaite, Dembele) sul Ferencvaros. Messi e compagni salgono a quota quindici punti con un punteggio pieno che avvicina il primato. L’ultimo ostacolo ora è la Juventus al Camp Nou. SportFace.