Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020 tra banane e Gregorelli ma scoppia la polemica su Maradona (Di martedì 1 dicembre 2020) Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020 ha preso subito il posto centrale riservato fino alla scorsa settimana alla Contessa e ha avuto modo di dire la sua su tutto e tutti a cominciare dal prolungamento del programma fino a febbraio e finendo ai Gregorelli. Finalmente la regina Malgy è tornata al suo posto spinto dalla voglia di socializzare, una cosa che con il Coronavirus ancora in giro non può fare, e da quella di tornare in tv. I programmi ultimamente scarseggiano un po' così come la possibilità di andare in giro per locali ed eventi e allora quale migliore lavoro se non quello di rimanere chiusi al sicuro nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Questo è quello che ha spinto Cristiano ...

