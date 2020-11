Il Mondo Insieme: con Licia Colò nuovi giri per il mondo… al tempo del coronavirus (Di domenica 29 novembre 2020) Licia Colò Viaggi, luoghi, documentari, persone e storie con uno sguardo sempre positivo sulla realtà, per portare nelle case dei telespettatori la bellezza del Pianeta in questi tempi preclusa a causa della pandemia; sono questi i buoni propositi di Licia Colò che, da oggi alle 15.15, torna su Tv2000 con la settima edizione del programma Il Mondo Insieme. In questa stagione, inevitabilmente segnata dal coronavirus, sarà data voce a tutte quelle persone che non si arrendono di fronte alle difficoltà della vita e che riescono sempre a rialzarsi e reinventarsi. Persone normali che fanno cose eccezionali, ma anche scienziati, sportivi, esperti, e grandi viaggiatori. “In un periodo storico così difficile sono orgogliosa e felice di ripartire per il settimo anno su ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 29 novembre 2020)Viaggi, luoghi, documentari, persone e storie con uno sguardo sempre positivo sulla realtà, per portare nelle case dei telespettatori la bellezza del Pianeta in questi tempi preclusa a causa della pandemia; sono questi i buoni propositi diche, da oggi alle 15.15, torna su Tv2000 con la settima edizione del programma Il. In questa stagione, inevitabilmente segnata dal, sarà data voce a tutte quelle persone che non si arrendono di fronte alle difficoltà della vita e che riescono sempre a rialzarsi e reinventarsi. Persone normali che fanno cose eccezionali, ma anche scienziati, sportivi, esperti, e grandi viaggiatori. “In un periodo storico così difficile sono orgogliosa e felice di ripartire per il settimo anno su ...

