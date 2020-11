Covid, Acquaroli: “Marche al lavoro per screening di massa gratis” (Di sabato 28 novembre 2020) ANCONA – “Da qualche giorno, insieme all’assessore e agli uffici, stiamo lavorando per predisporre uno screening di massa da mettere in campo nelle prossime settimane per cercare di arginare il contagio e rallentare la terza ondata“. Così, in un post su Facebook, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. Leggi su dire (Di sabato 28 novembre 2020) ANCONA – “Da qualche giorno, insieme all’assessore e agli uffici, stiamo lavorando per predisporre uno screening di massa da mettere in campo nelle prossime settimane per cercare di arginare il contagio e rallentare la terza ondata“. Così, in un post su Facebook, Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche.

