Scuola | Bonaccini | “Io sono per riaprirla già a dicembre | ma serviranno turni pomeridiani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) A meno di 24 ore dalla richiesta delle Regioni di posticipare la ripresa delle lezioni in presenza alle superiori al 7 gennaio, il presidente dell’Emilia Romagna Stefanosi smarca da suoi colleghi: “Io sarei per riaprire lagià a, ma su questi temi non si posfare cose diverse uno dall’altro”, dice a Omnibus su La7. Poi chiarisce che per poter riportare i ragazzi in classe servirà uno sforzo collettivo, sia da parte delle aziende di trasporto, sia dal ministero dell’Istruzione. “Quando si riaprirà lain presenzaanchepomeridiani“. Il motivo, spiega, è che incrementare i mezzi pubblici non basta: “Noi abbiamo aumentato il parco di 400 mezzi, ma mentre nell’extraurbano è utile usare i bus turistici, nell’urbano non ...