"Niente quarantena per Babbo Natale, i suoi viaggi sono essenziali": l'annuncio del ministro degli Esteri irlandese (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ministro ha avvertito i bambini di mantenere il distanziamento "Anche in questo strano 2020 possiamo garantire a tutti i bambini che Babbo Natale arriverà": il web impazzisce per il ministro degli Esteri irlandese Leggi su it.mashable (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilha avvertito i bambini di mantenere il distanziamento "Anche in questo strano 2020 possiamo garantire a tutti i bambini chearriverà": il web impazzisce per il

CiricaGiulia : RT @GanzoSwan: Stanno “riaprendo” regioni per le feste natalizie, probabilmente vanificando i sacrifici delle ultime settimane... Tanto ch… - Alliandre : RT @GanzoSwan: Stanno “riaprendo” regioni per le feste natalizie, probabilmente vanificando i sacrifici delle ultime settimane... Tanto ch… - PaoloX68 : RT @mentecritica: Trentino. Un caso positivo in classe di mia figlia. Forma violenta. Paura per mia figlia e per me, soggetto a rischio per… - StefaniaFalone : RT @GanzoSwan: Stanno “riaprendo” regioni per le feste natalizie, probabilmente vanificando i sacrifici delle ultime settimane... Tanto ch… - sissiago : RT @mentecritica: Trentino. Un caso positivo in classe di mia figlia. Forma violenta. Paura per mia figlia e per me, soggetto a rischio per… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente quarantena Coronavirus, in aeroporto 'corridoi Covid' per chi arriva dagli Usa: solo tamponi e niente quarantena RomaToday Toscana zona rossa: gli ostacoli sulla strada per l'arancione, tra riunioni e burocrazia

La quarantena della Toscana in zona rossa termina il 29 novembre ... O al massimo da martedì 1 dicembre? Niente affatto. Ci vogliono i cosiddetti 'tempi tecnici' oppure bisogna fare i conti con la ...

Positivo il parroco del Bearzi Niente messe fino al 7 dicembre

Il parroco del Bearzi è risultato positivo al coronavirus e sta completando il periodo di quarantena nella struttura di via don Bosco. Anche gli altri salesiani entrati a contatto con il contagiato so ...

La quarantena della Toscana in zona rossa termina il 29 novembre ... O al massimo da martedì 1 dicembre? Niente affatto. Ci vogliono i cosiddetti 'tempi tecnici' oppure bisogna fare i conti con la ...Il parroco del Bearzi è risultato positivo al coronavirus e sta completando il periodo di quarantena nella struttura di via don Bosco. Anche gli altri salesiani entrati a contatto con il contagiato so ...