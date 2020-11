Dobbiamo cambiare le parole

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il 25 novembre, come accade ogni anno da quasi venti, si celebra la giornata internazionale “per l’eliminazione della violenza contro le donne”, titolo molto audace per un tema che richiede ben più di una riflessione. L’argomento può essere affrontato a partire da molteplici punti di vista, procedendo a ritroso, fino a mamma e papà che utilizzano pessimecome “maschietti” e “femminucce” oppure fino al padre Lorenzo creato da Shakespeare il quale insulta il volubile Romeo, in Romeo e Giulietta, dicendogli che in un lui alberga lo spirito di una donna, come se questo fosse il peggiore dei mali. Insomma, dopo un periodo “selvaggio” in cui la cultura prevedeva che il concetto di patrilineo fosse equiparato a quello di matrilineo, la cosiddetta “civiltà” ha creato nuovi mostri, una sorta di virus malefico che si annida ovunque, anche dove non te lo aspetti, ...