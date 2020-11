Un uomo si è svegliato in obitorio dopo essere stato dichiarato morto (Di venerdì 27 novembre 2020) Un uomo di 32 anni che era stato dichiarato morto si è svegliato in obitorio, pronto per essere imbalsamato. Un uomo di 32 anni in Kenya era stato dichiarato morto per errore dai dottori dell’ospedale in cui era ricoverato. Così si è svegliato in obitorio, mentre gli operatori lo stavano preparando per essere imbalsamato. La famiglia è sconvolta. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 novembre 2020) Undi 32 anni che erasi èin, pronto perimbalsamato. Undi 32 anni in Kenya eraper errore dai dottori dell’ospedale in cui era ricoverato. Così si èin, mentre gli operatori lo stavano preparando perimbalsamato. La famiglia è sconvolta. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Chi vede Maradona come un grande sportivo ma un cattivo esempio è troppo piccolo per percepirne la grandezza o troppo ipocrita per pote dire il contrario.

Il mio ragazzo non mi permette di truccarmi, però mi ama. O forse no. Anche questa è una violenza

La violenza non è solo quella fisica e verbale: anche limitare la tua libertà di esprimere la tua personalità, di truccarti come vuoi o di ...

