Basket: Marco Belinelli-Virtus Bologna, triennale in arrivo con la società che l'ha lanciato in Serie A (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia la riporta la Gazzetta dello Sport: Marco Belinelli e la Virtus Bologna avrebbero stretto un accordo per il ritorno in Italia del giocatore di San Giovanni in Persiceto dopo 13 anni di NBA. Il tutto avrebbe dei contorni romantici, ove il triennale venisse confermato dalla società stessa nelle prossime ore o nei prossimi giorni, in quanto proprio il club bianconero è quello in cui Belinelli ha esordito nel massimo campionato. Proprio negli scorsi giorni Belinelli aveva fatto visita in Italia, ma a Roma, per andare a rappresentare la NBA con altri quattro suoi colleghi di fronte a Papa Francesco, assieme ad alcuni membri della NBPA, l'associazione giocatori. Dalla lega professionistica americana, però, non era giunta alcuna offerta ...

