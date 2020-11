Formazioni ufficiali Spal-Monza | Coppa Italia 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Ledi, gara valevole per il quarto turno di. Entrambe le squadre del campionato cadetto vanno a caccia di una vittoria per accedere al turno successivo. I padroni di casa, allenati da mister Pasquale Marino, sono quarti in Serie B, mentre gli ospiti occupano la nona posizione. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 14:30. Le: in attesa: in attesa SportFace.