Covid, nuova impennata di morti (853). Rezza: "Il vaccino andrà fatto almeno da 6 italiani su 10" (Di martedì 24 novembre 2020) Sono 23.232 i positivi al Covid, con 188.659 tamponi mentre ieri erano 149.000. "Quindi c'è stato un leggero aumento del numero dei positivi. Però c'è un brutto dato. Ci sono stati 853 morti a fronte di 630 di ieri". Lo ha detto il direttore della Prevezione del ministero della Salute, Gianni Rezza, alla conferenza stampa del ministero sull'analisi della situazione epidemiologica. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 188.659 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 3.816, con un incremento di 6 unità. "Può esserci una certa variabilità, qualche decesso viene riportato qualche giorno dopo. Ma il numero dei decessi è alto. Gli indicatori che calano per ultimi sono quelli relativi alle terapie intensive e ai decessi", ha aggiunto. "Gli effetti di questa lunga scia si vedranno per ...

