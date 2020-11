Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati: l’annuncio in diretta al Grande Fratello Vip (Di martedì 24 novembre 2020) L’opinionista del reality ha spiazzato tutti annunciando che la sua storia d’amore è finita. Ecco che cosa è successo Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono lasciati? Lunedì 23 novembre è andata in onda una nuova puntata di Grande Fratello Vip. Adesso il programma andrà in onda una sola volta a settimana e si prolungherà fino a febbraio. Questa notizia ha sconvolto i concorrenti che dovranno trascorrere le feste nella Casa e non in famiglia, invece ha reso molto contenti i due opinionisti Pupo e Antonella Elia, che potranno lavorare due mesi in più. A proposito di Antonella Elia, lei in diretta ha fatto un annuncio che ha sconvolto tutti. ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 24 novembre 2020) L’opinionista del reality ha spiazzato tutti annunciando che la sua storia d’amore è finita. Ecco che cosa è successosi? Lunedì 23 novembre è andata in onda una nuova puntata diVip. Adesso il programma andrà in onda una sola volta a settimana e si prolungherà fino a febbraio. Questa notizia ha sconvolto i concorrenti che dovranno trascorrere le feste nella Casa e non in famiglia, invece ha reso molto contenti i due opinionisti Pupo e, che potranno lavorare due mesi in più. A proposito di, lei inha fatto un annuncio che ha sconvolto tutti. ...

