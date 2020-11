Scuole in Campania, domani si decide sulla riapertura (Di domenica 22 novembre 2020) E’ attesa per domani la decisione sull’eventuale riapertura in Campania delle lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria, eventualità ipotizzata per martedì 24 novembre come indicato dall’Unità di crisi regionale. riapertura Scuole in Campania Tutto dipenderà dai risultati risultati dello screening volontario in corso da giorni su operatori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 22 novembre 2020) E’ attesa perla decisione sull’eventualeindelle lezioni in presenza per la scuola dell’infanzia e le prime classi della scuola primaria, eventualità ipotizzata per martedì 24 novembre come indicato dall’Unità di crisi regionale.inTutto dipenderà dai risultati risultati dello screening volontario in corso da giorni su operatori L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

VikSom71 : @guffanti_marco Sulla prima non so. In Campania scuole chiuse con 1000 contagi die. Dopo 38 GG stiamo a 4000. Forse… - FabrizioDamian2 : @dalpha423 @Gio_Caian @pdvallearno @valfurla Ma lei ha i dati sulle infezioni nelle scuole? Microdati… - lenuccia82 : Uno dopo l'altro i comuni in Campania, tra cui il mio, rinviano ulteriormente la apertura delle scuole. Io mi vergogno. - MeMeEsposito : @matteorenzi Licei, giusto. Ma qui in Campania sono chiuse persino le scuole elementari... - gadmeischia : Dov’è lo sceriffo dei mesi scorsi? Dov’è De Luca il decisore? Scomparso! Leggere che dalla Regione Campania è “fatt… -