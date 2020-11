Serie C: il Renate sale in vetta nel girone A, i risultati di oggi (Di sabato 21 novembre 2020) Importante vittoria per il Renate nella sfida che ha aperto il dodicesimo turno di Serie C, il 2-1 ottenuto sull’Alessandria lo ha portato in testa alla classifica del girone A con 25 punti, scavalcando la Pro Vercelli e i suoi 23 (con due gare in meno). Non ne approfitta il Perugia per andare in vetta al girone B, il pareggio a reti bianche con il Gubbio lascia il Padova al primo posto a 23 punti, una lunghezza sopra gli umbri, e gli dà la chance di allungare domani contro la Feralpisalò. Torna a vincere la Juve Stabia nel girone C, 2-0 il trionfo sulla Viterbese, ecco i risultati di oggi: girone A Renate-Alessandria 2-1 (18? Galuppini, 59? Eusepi, 73? Rada) girone B Perugia-Gubbio ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 21 novembre 2020) Importante vittoria per ilnella sfida che ha aperto il dodicesimo turno diC, il 2-1 ottenuto sull’Alessandria lo ha portato in testa alla classifica delA con 25 punti, scavalcando la Pro Vercelli e i suoi 23 (con due gare in meno). Non ne approfitta il Perugia per andare inalB, il pareggio a reti bianche con il Gubbio lascia il Padova al primo posto a 23 punti, una lunghezza sopra gli umbri, e gli dà la chance di allungare domani contro la Feralpisalò. Torna a vincere la Juve Stabia nelC, 2-0 il trionfo sulla Viterbese, ecco idi-Alessandria 2-1 (18? Galuppini, 59? Eusepi, 73? Rada)B Perugia-Gubbio ...

telecitynews24 : ?SERIE C, RENATE-ALESSANDRIA? Sconfitta per l'@usalessandria sul campo del #Renate nell'anticipo della dodicesima… - MasputPutzu : Serie C, Renate – Alessandria 2-1. I grigi non superano l’esame di maturità. Il ko a Meda li allontana di nuovo dal… - NewsTuttoC : Serie C, i risultati delle 15: Renate e Juve Stabia vincono, pari Perugia - MasputPutzu : 90'+4 #RenvsAle 2-1: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - PEFIORENTINA : Serie C Full Time Group A Renate 2 Alessandria 1 Group B Perugia 0 Gubbio 0 Serie C Juve 2 Viterbese 0 -