Covid, Galli si leva il camice e si autocandida volontario: «Mi offro per il vaccino» (Di sabato 21 novembre 2020) Covid, (anche) il vaccino divide il fronte dei virologi. Così, dopo le dichiarazioni di Crisanti che sulla corsa della sperimentazione e l’annuncio dei primi vaccini pronti, ha invitato a fare un passo indietro. Tra fuoco amico e recriminazioni, il dibattito infiamma le platee. E scende in campo anche il direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli. Il quale, intervistato da Rtl 102.5 all’interno di Non Stop News, esordisce dicendo: «La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sui media sul vaccino e non dati concreti». Quindi, ne approfitta per dare l’annuncio: «Credo che potrò iniziare una sperimentazione molto presto su uno dei vaccini anti Covid presso il mio centro (ospedale Sacco, ndr). Credo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 21 novembre 2020), (anche) ildivide il fronte dei virologi. Così, dopo le dichiarazioni di Crisanti che sulla corsa della sperimentazione e l’annuncio dei primi vaccini pronti, ha invitato a fare un passo indietro. Tra fuoco amico e recriminazioni, il dibattito infiamma le platee. E scende in campo anche il direttore di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo. Il quale, intervistato da Rtl 102.5 all’interno di Non Stop News, esordisce dicendo: «La posizione di Crisanti, che ha tutta la mia stima, è stata travisata. Era seccato di continuare a vedere annunci sui media sule non dati concreti». Quindi, ne approfitta per dare l’annuncio: «Credo che potrò iniziare una sperimentazione molto presto su uno dei vaccini antipresso il mio centro (ospedale Sacco, ndr). Credo ...

