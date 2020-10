PS5 ha il DualSense che a quanto pare funziona anche su PS3 (Di giovedì 29 ottobre 2020) PlayStation 5 segna l'inizio di una nuova generazione sia in termini di console che di gioco, grazie anche al suo controller DualSense che promette un cambio radicale per quanto riguarda il gameplay conosciuto finora. Sappiamo che il controller è stato creato appositamente per la console next-gen in quanto possiede diverse feature che non sono riproducibili su altre piattaforme.Qualcuno però ha voluto provare lo stesso a collegare il DualSense ad una PlayStation 3 (sì, 3) e a quanto pare funziona. Un utente su ResetEra ha pubblicato la foto del controller collegato con un cavo USB alla console. Secondo quanto riferito, il DualSense "funziona" tranne che per il pulsante PS ed ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 ottobre 2020) PlayStation 5 segna l'inizio di una nuova generazione sia in termini di console che di gioco, grazieal suo controllerche promette un cambio radicale perriguarda il gameplay conosciuto finora. Sappiamo che il controller è stato creato appositamente per la console next-gen inpossiede diverse feature che non sono riproducibili su altre piattaforme.Qualcuno però ha voluto provare lo stesso a collegare ilad una PlayStation 3 (sì, 3) e a. Un utente su ResetEra ha pubblicato la foto del controller collegato con un cavo USB alla console. Secondoriferito, il" tranne che per il pulsante PS ed ...

