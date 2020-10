Eros Ramazzotti, l’ex Marica Pellegrinelli gli fa una dedica (e i fan sperano) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Eros Ramazzotti ha spento le 57 candeline e, nel giorno del suo compleanno, sono giunti via social gli auguri della ex moglie Marica Pellegrinelli. Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è durato circa dieci anni e si è concluso nel 2019. Lei, avvistata poco dopo con Charley Vezza, venne pesantemente criticata sui social … L'articolo Eros Ramazzotti, l’ex Marica Pellegrinelli gli fa una dedica (e i fan sperano) proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020)ha spento le 57 candeline e, nel giorno del suo compleanno, sono giunti via social gli auguri della ex moglie. Il matrimonio traè durato circa dieci anni e si è concluso nel 2019. Lei, avvistata poco dopo con Charley Vezza, venne pesantemente criticata sui social … L'articolo, l’exgli fa una(e i fan) proviene da www.meteoweek.com.

RDS_official : Tanti auguri a @RamazzottiEros, l'icona del pop italiano compie 57 anni ?? - radio7asiago : Now Playng: Tazenda & Eros Ramazzotti - Domo mia - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Eros Ramazzotti - Terra promessa -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 - elduplicador : @andresguzbj Più bella cosa es la mejor canción de Eros Ramazzotti. - SentirPurpuraaa : RT @wendollynzul: Eros Ramazzotti - La Cosa Mas Bella ? -