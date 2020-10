Coronavirus in Svezia, record di casi: l’allarme delle autorità (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le autorità sanitarie svedesi hanno dato l’allarme: limitare i contatti ed evitare i luoghi chiusi. Si tratta del secondo record quotidiano consecutivo per la Svezia. Le autorità sanitarie svedesi raccomandano ormai agli abitanti di Stoccolma e a quelli delle regioni nel sud del Paese di limitare i contatti ed evitare i luoghi chiusi nel giorno … L'articolo Coronavirus in Svezia, record di casi: l’allarme delle autorità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le autorità sanitarie svedesi hanno dato l’allarme: limitare i contatti ed evitare i luoghi chiusi. Si tratta del secondoquotidiano consecutivo per la. Le autorità sanitarie svedesi raccomandano ormai agli abitanti di Stoccolma e a quelliregioni nel sud del Paese di limitare i contatti ed evitare i luoghi chiusi nel giorno … L'articoloindi: l’allarmeautorità proviene da www.meteoweek.com.

RobertMundell4 : RT @danielamartani: Intanto in #Svezia nonostante l'aumento dei casi non muore più nessuno. Che strano eh? Si chiama immunità di gregge. A… - CoronaLupo : C'avevano proprio ragione i detrattori della #Svezia e del suo modo di contrastare il #coronavirus,nn hanno né tutt… - aldo_rovi : RT @fabius10scudi: @miia_2018 Cose simili successe in Svezia... -

La Svezia, che ha optato per un approccio "morbido" al COVID-19 molto dibattuto, mantenendo gran parte della società aperta, ha riportato 94.283 casi e 5.895 decessi. stoccolma coronavirus In un ...

La Svezia registra oggi un record di 3.254 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il dato, diffuso dalle autorità sanitarie, porta il paese scandinavo sopra la soglia dei 120mila contagi ...

