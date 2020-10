Narcos: Messico 3: Netflix annuncia la produzione dei nuovi episodi (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Netflix ha confermato che Narcos: Messico 3 verrà realizzata annunciando il rinnovo dello show e svelando alcuni cambiamenti. Narcos: Messico 3 verrà realizzata: Netflix ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo della serie, aggiornando inoltre i fan su alcuni cambiamenti che avverrano dietro le quinte. Lo show era tornato con le puntate della seconda stagione a febbraio sulla piattaforma di streaming. Netflix ha inoltre annunciato che Wagner Moura, interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie, sarà impegnato come regista di due puntate di Narcos: Mexico. Lo showrunner Eric Newman, invece, abbandonerà il ruolo di showrunner e passerà il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 ottobre 2020)ha confermato che3 verrà realizzatando il rinnovo dello show e svelando alcuni cambiamenti.3 verrà realizzata:ha infattito ufficialmente il rinnovo della serie, aggiornando inoltre i fan su alcuni cambiamenti che avverrano dietro le quinte. Lo show era tornato con le puntate della seconda stagione a febbraio sulla piattaforma di streaming.ha inoltreto che Wagner Moura, interprete di Pablo Escobar nelle prime due stagioni della serie, sarà impegnato come regista di due puntate di: Mexico. Lo showrunner Eric Newman, invece, abbandonerà il ruolo di showrunner e passerà il ...

