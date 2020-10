Highlights e gol Club Brugge-Lazio 1-1 | Champions League 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli highlighs e le azioni salienti di1-1, match della seconda giornata della fase a gironi di. Parte bene la squadra di Simone Inzaghi: la prima rete è di Correa, con un mancino dal limite dell’area che non lascia scampo a Mignolet. Ma nel finale di primo tempo iltrova il pareggio grazie ad un’ingenuità di Patric che commette fallo da rigore su Ritz: dagli undici metri Vanaken non sbaglia. LE PAGELLE

CorriereUmbria : Champions League, Juventus-Barcellona 2-0. Dembelè e poi Messi, tre gol annullati a Morata - zazoomblog : HIGHLIGHTS Juve Barcellona: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Barcellona: #azioni… - zazoomblog : Highlights e gol Hellas Verona-Venezia 6-4 dcr terzo turno Coppa Italia 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Hellas… - SkyTG24 : Juventus-Barcellona 0-0, Bruges-Lazio 0-0: i risultati in diretta - PaoloBMb70 : RT @SkySport: ?? Azione fantastica del Liverpool ?? Rete numero 10.000 nella storia dei Reds ??? Tutti i gol del martedì di Champions ?? https… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Il big match tra Juventus e Barcellona si conclude con la vittoria degli spagnoli per 1-0. Partenza razzo dei blaugrana che colpiscono un palo con ...Prima sconfitta della stagione per la Juventus di Pirlo. In Champions League, all'Allianz Stadium di Torino, il Barcellona vince 2-0. Nel ...