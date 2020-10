Decreto Ristori, contributi a fondo perduto: tutte le categorie e attività beneficiarie, importi e pagamento (Di mercoledì 28 ottobre 2020) contributi a fondo perduto per imprese e attività colpite in faccia dalle nuove restrizioni anti-covid: è questo il succo del Decreto Ristori 2020, approvato il 27 ottobre dal Governo. Un provvedimento ad ampia gittata che tocca diverse categorie: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire i Ristori per le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiuse fino alle 18. Un settore fortemente in crisi, che il governo ha deciso di sostenere in questa dura fase di chiusure anticipate o in toto, decise con il Dpcm 24 ottobre. “Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate, siamo in democrazia“, ha dichiarato il premier ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 ottobre 2020)per imprese e attività colpite in faccia dalle nuove restrizioni anti-covid: è questo il succo del2020, approvato il 27 ottobre dal Governo. Un provvedimento ad ampia gittata che tocca diverse: dalle piccole imprese ed esercenti alle famiglie in stato di bisogno. Un totale di 5-6 miliardi stanziati, di cui circa 3 andranno a coprire iper le attività chiuse totalmente in questo mini-lockdown o chiuse fino alle 18. Un settore fortemente in crisi, che il governo ha deciso di sostenere in questa dura fase di chiusure anticipate o in toto, decise con il Dpcm 24 ottobre. “Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate, siamo in democrazia“, ha dichiarato il premier ...

