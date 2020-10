Calcio femminile, Europei 2022: l’Italia deve puntare ad essere una delle tre migliori seconde. La situazione delle qualificazioni (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L‘Italia del Calcio femminile ha perso ieri per 1-3 la prima delle due sfide decisive contro la Danimarca per determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale degli Europei del 2022: le azzurre sono state sconfitte allo stadio Castellani di Empoli. La corsa verso gli Europei ora si complica: quasi impossibile vincere il Girone B, in quanto servirebbe una vittoria con tre gol di margine in Danimarca, oltre al successo nel recupero contro Israele, ora l’Italia deve puntare a rientrare tra le tre migliori seconde per qualificarsi senza passare dai play-off promozione. Questa la situazione nel Gruppo B: 1. Danimarca 27 (9 gare) (differenza reti: +47)2. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L‘Italia delha perso ieri per 1-3 la primadue sfide decisive contro la Danimarca per determinare la Nazionale che avrà accesso diretto alla fase finale deglidel: le azzurre sono state sconfitte allo stadio Castellani di Empoli. La corsa verso gliora si complica: quasi impossibile vincere il Girone B, in quanto servirebbe una vittoria con tre gol di margine in Danimarca, oltre al successo nel recupero contro Israele, ora l’Italiaa rientrare tra le treper qualificarsi senza passare dai play-off promozione. Questa lanel Gruppo B: 1. Danimarca 27 (9 gare) (differenza reti: +47)2. ...

