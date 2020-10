Inter, si rivedono Young e Hakimi. Skriniar può tornare dalla Slovacchia (Di martedì 27 ottobre 2020) Inter senza Gagliardini, Radu, Sensi e Sanchez in Champions League: contro lo Shakhtar si rivedono Young e Hakimi L’Inter può tirare un sospiro di sollievo per le negatività al Coronavirus di Gagliardini e Radu. Entrambi, al pari di Sensi e Sanchez, non saranno a disposizione del tecnico Conte per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar. Ci saranno Young a sinistra, al posto di Perisic, e Hakimi padrone della fascia destra. Due ritorni di spessore in una situazione di parziale emergenza. Skriniar, invece, potrebbe fare ritorno in Italia dopo i 21 giorni di quarantena trascorsi in Slovacchia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020)senza Gagliardini, Radu, Sensi e Sanchez in Champions League: contro lo Shakhtar siL’può tirare un sospiro di sollievo per le negatività al Coronavirus di Gagliardini e Radu. Entrambi, al pari di Sensi e Sanchez, non saranno a disposizione del tecnico Conte per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar. Ci sarannoa sinistra, al posto di Perisic, epadrone della fascia destra. Due ritorni di spessore in una situazione di parziale emergenza., invece, potrebbe fare ritorno in Italia dopo i 21 giorni di quarantena trascorsi in. Leggi su Calcionews24.com

Shakhtar Donetsk-Inter, ore 18.55: le probabili formazioni

Oggi alle 18.55 l'Inter cerca preziosi punti qualificazione all'Olimpiyskiy National Sports Complex, dove è in programma la sfida contro lo Shakhtar Donetsk, va ...

