Francesco Oppini replica alla madre: "La ringrazio ma me la so cavare da solo" (Di martedì 27 ottobre 2020) Alba Parietti sui social ha difeso Francesco Oppini dagli attacchi di Antonella Elia, ecco come ha replicato ieri il gieffino al Grande Fratello Vip Francesco Oppini ieri al Grande Fratello Vip si è difeso da chi lo ha accusato di essere uno stratega approfittando dell'amicizia nata con Tommaso Zorzi nella casa. In questi giorni sui social Alba Parietti ha attaccato Antonella Elia, non ha infatti gradito che abbia accusato il figlio di essere un doppiogiochista e viscido per aver baciato Zorzi. Oppini in confessionale parlando dell'opinionista aveva detto che a parer suo a prescindere lei va contro di lui. Il motivo? Il gieffino pensa che potrebbe essere a causa dei suoi genitori. Durante la tredicesima puntata del reality andata in onda ieri 26 ottobre ...

