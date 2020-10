Rai Sport, giornalisti proclamano tre giorni di sciopero, ecco perché e quando (Di sabato 24 ottobre 2020) Situazione sempre più caotica all’interno di Rai Sport. Ieri l’assemblea dei giornalisti ha proclamato all’unanimità un pacchetto di tre giorni di sciopero (il documento, in versione integrale, ve lo proponiamo in fondo al post), a seguito della volontà espressa negli scorsi giorni dal direttore generale della Rai Fabrizio Salini di chiudere il canale Rai Sport. Secondo quanto apprende Blogo, all’interno di Rai Sport ci sarebbe una vera e propria spaccatura, con una buona parte della redazione romana intenzionata a chiedere le dimissioni del direttore in quota Lega Auro Bulbarelli, al quale viene contestato non soltanto il fatto di non opporsi alla chiusura del canale Rai Sport, ma anche una serie di scelte ... Leggi su tvblog (Di sabato 24 ottobre 2020) Situazione sempre più caotica all’interno di Rai. Ieri l’assemblea deiha proclamato all’unanimità un pacchetto di tredi(il documento, in versione integrale, ve lo proponiamo in fondo al post), a seguito della volontà espressa negli scorsidal direttore generale della Rai Fabrizio Salini di chiudere il canale Rai. Secondo quanto apprende Blogo, all’interno di Raici sarebbe una vera e propria spaccatura, con una buona parte della redazione romana intenzionata a chiedere le dimissioni del direttore in quota Lega Auro Bulbarelli, al quale viene contestato non soltanto il fatto di non opporsi alla chiusura del canale Rai, ma anche una serie di scelte ...

GalantoMassimo : #RaiSport, giornalisti proclamano tre giorni di sciopero (a rischio la telecronaca di Italia-Polonia?) Sotto accus… - CMG65264713 : @rickyolgiati @SBuffagni @paolofratter @SkyTG24 e no caro olgiati,ok la solidarieta alle persone ma l informazione… - CanonBruteMove : @realvarriale @massimozampini Parliamo di calcio, non di veleno. Ancora non l’hanno inventata RaiVeleno ma Bulbarel… - FZiu97 : RT @massimozampini: @hevalwoland Se chiedi a De Rossi cosa pensa del tavolino dell'Inter si mette a ridere. Il tema con il diretur è un alt… - antonellapetran : @Ciclignorante @destefanoaless Ma perché non ve ne andate a casa Vegni DeStefano e quell’incapace del direttore di Rai Sport ???????????? -