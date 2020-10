Inter: Hakimi negativo al secondo tampone, possibile convocazione per il Genoa (Di sabato 24 ottobre 2020) Il difensore dell’Inter Achraf Hakimi sarebbe risultato negativo anche al secondo tampone per il coronavirus, la situazione secondo quanto riferito da Sky Sport, il difensore dell’Inter Achraf Hakimi sarebbe risultato negativo anche al secondo tampone per il coronavirus. La società nerazzurra, quindi, ora proverà a verificare se il giocatore potrà essere convocato per la sfida con il Genoa. La notizia non è stata ancora confermata dall’Inter con un comunicato ufficiale ma il giocatore è già in viaggio con i compagni verso Genova. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Il difensore dell’Achrafsarebbe risultatoanche alper il coronavirus, la situazionequanto riferito da Sky Sport, il difensore dell’Achrafsarebbe risultatoanche alper il coronavirus. La società nerazzurra, quindi, ora proverà a verificare se il giocatore potrà essere convocato per la sfida con il. La notizia non è stata ancora confermata dall’con un comunicato ufficiale ma il giocatore è già in viaggio con i compagni verso Genova. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Inter | #Hakimi negativo all'ultimo tampone: la situazione - DiMarzio : #Inter, secondo tampone negativo per #Hakimi - capuanogio : ?? #Inter furiosa per il caso #Hakimi. Era risultato debolmente positivo nel test #Uefa ma in un primo momento era… - Fantacalcio : Inter, caos Hakimi post-Champions: già disponibile oggi col Genoa? - LuigiLiccardo6 : RT @capuanogio: ?? #Inter furiosa per il caso #Hakimi. Era risultato debolmente positivo nel test #Uefa ma in un primo momento era stata co… -