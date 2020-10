Gossip News | Giorgio il gabbiano senza freni su Tina “ha bisogno di un uomo…” | ingiustizia Giulia Sol presa di mira dai social

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo diCipollari e le parole disul suo fidanzato Vincenzo, di Alessia Marcuzzi e il ritorno a Le Iene, diSol minacciata dopo l’ultima esibizione a Tale e Quale Show e della programmazione televisiva prevista per questa sera.CIPOLLARI:Manetti ha rilasciato alcune dichiarazioni sue Vincenzo, più innamorati che mai. “Sono attaccati l’uno all’altra e vederli insieme mi provoca un senso di gioia.hadi un uomo come lui, sincero e tranquillo, ma soprattutto che non faccia parte del mondo dello spettacolo. ...