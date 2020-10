Disoccupazione, voto per posta e coronavirus. Usa 2020, i temi caldi della rete (Di martedì 20 ottobre 2020) Il voto per postaSi può tranquillamente affermare che insieme al coronavirus il voto per posta sia il tema più caldo della rete. Sull’argomento è intervenuta una vasta campagna di disinformazione da parte di Trump, consapevole che il voto per corrispondenza potrebbe favorire i democratici.Il mese scorso, una serie di notizie e post virali sui social media, hanno affermato che le schede elettorali per posta venivano gettate via mettendo in pericolo le elezioni. In particolare sono circolate in maniera virale delle foto di schede elettorali buttate in un cassonetto a Sonoma, in California. Le fotografie erano reali ma mostravano i voti delle elezioni del 2018 che venivano riciclati dopo 22 mesi di detenzione, ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) IlperSi può tranquillamente affermare che insieme alilpersia il tema più caldo. Sull’argomento è intervenuta una vasta campagna di disinformazione da parte di Trump, consapevole che ilper corrispondenza potrebbe favorire i democratici.Il mese scorso, una serie di notizie e post virali sui social media, hanno affermato che le schede elettorali pervenivano gettate via mettendo in pericolo le elezioni. In particolare sono circolate in maniera virale delle foto di schede elettorali buttate in un cassonetto a Sonoma, in California. Le fotografie erano reali ma mostravano i voti delle elezioni del 2018 che venivano riciclati dopo 22 mesi di detenzione, ...

HuffPostItalia : Disoccupazione, voto per posta e coronavirus. Usa 2020, i temi caldi della rete - AntonioSocci1 : @Stfn_Mrtz @FPanunzi Si chieda chi votò per Trump nel 2016 e chi votò per i Dem... In ogni caso a gennaio (prima de… -

Ultime Notizie dalla rete : Disoccupazione voto Disoccupazione, voto per posta e coronavirus. Usa 2020, i temi caldi della rete L'HuffPost Bolivia al voto, sul dopo Morales resta ancora l’incognita

Dopo la decisione della presidente ad interim Jeanine Añez di non presentarsi alle elezioni per non intralciare i partiti contrari al ritorno del Mas (Movimiento al Socialismo) dell’ex presidente Evo ...

Quaranta miliardi di manovra, riforma fiscale dal 2022. Fmi: «Disoccupazione all’11%, peggio solo Spagna e Grecia»

IL VOTO si preannuncia a rischio per la maggioranza a causa ... PER L’FMI l’impatto del coronavirus sul mercato del lavoro in Italia sarà pesante: la disoccupazione crescerà all’11%, nel 2021 all’11,8 ...

Dopo la decisione della presidente ad interim Jeanine Añez di non presentarsi alle elezioni per non intralciare i partiti contrari al ritorno del Mas (Movimiento al Socialismo) dell’ex presidente Evo ...IL VOTO si preannuncia a rischio per la maggioranza a causa ... PER L’FMI l’impatto del coronavirus sul mercato del lavoro in Italia sarà pesante: la disoccupazione crescerà all’11%, nel 2021 all’11,8 ...