Nuoto, ISL 2020: Benedetta Pilato, segnali da campionessa a Budapest. Due record italiani sbalorditivi (Di domenica 18 ottobre 2020) Benedetta Pilato, segnali da campionessa vera. Nello spettacolo della International Swimming League 2020, la Champions League del Nuoto in corsia, la classe 2005 tarantina ha fatto vedere qualità particolari. Lei, all’esordio in questa competizione in vasca corta, si è goduta la sua prima sul palcoscenico acquatico della Duna Arena a Budapest (Ungheria) e i risultati cronometrici sono stati notevolissimi: in rappresentanza degli Energy Standard, l’azzurrina ha buttato giù i muri. Nei suoi 50 rana, barriera dei 29″ sbriciolata e 28″97 (record italiano precedente di 29″32, da lei stessa detenuto) e nei 100 metri l’1’04” è crollato sotto i colpi di Benny in acqua con il suo ... Leggi su oasport (Di domenica 18 ottobre 2020)davera. Nello spettacolo della International Swimming League, la Champions League delin corsia, la classe 2005 tarantina ha fatto vedere qualità particolari. Lei, all’esordio in questa competizione in vasca corta, si è goduta la sua prima sul palcoscenico acquatico della Duna Arena a(Ungheria) e i risultati cronometrici sono stati notevolissimi: in rappresentanza degli Energy Standard, l’azzurrina ha buttato giù i muri. Nei suoi 50 rana, barriera dei 29″ sbriciolata e 28″97 (italiano precedente di 29″32, da lei stessa detenuto) e nei 100 metri l’1’04” è crollato sotto i colpi di Benny in acqua con il suo ...

