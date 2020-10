L’ALLIEVA 3 | anticipazioni quarta puntata di domenica 25 ottobre 2020

Leggi su tvsoap

(Di domenica 18 ottobre 2020)e tramadella fiction L’allieva 3, in onda25in prima serata su Rai 1:Leggi anche: Una Vita,: LEDESMA aggredisce EMILIO e…L’ALLIEVA 3,episodio “Morte di un trapper” Alice sta male per i sospetti sul tradimento di Claudio e gli dà indietro l’anello di fidanzamento, facendolo infuriare. Per tirarla su di morale, la Wally decide di coinvolgerla nel suo progetto segreto e Silvia suggerisce rappresaglie. Nel frattempo, un famoso trapper viene eliminato prima di un concerto e la complicata perizia viene affidata alla Suprema, la quale decide di portare Alice insieme a lei. Sandro, visto il momento, decide di farsi avanti con Alice, ...