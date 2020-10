Coronavirus, ultime notizie in Italia: Coronavirus, ultime notizie: altri 11.705 casi e 69 vittime. Ricoveri +514, terapie intensive +45 (Di domenica 18 ottobre 2020) Avanzata netta in Toscana del Covid con 906 nuovi positivi in un giorno, che fanno salire il totale a 22.802 unità (+4,1%). Nuovo record di contagi in Abruzzo: sono 221 i nuovi casi accertati nelle ultime ore Leggi su ilsole24ore (Di domenica 18 ottobre 2020) Avanzata netta in Toscana del Covid con 906 nuovi positivi in un giorno, che fanno salire il totale a 22.802 unità (+4,1%). Nuovo record di contagi in Abruzzo: sono 221 i nuoviaccertati nelleore

fanpage : I medici invitano all' 'autolockdown' - SkyTG24 : #Covid19 ?? 10.925 nuovi contagi ?? 165.837 tamponi ?? tra domani e lunedì il varo del nuovo #dpcm anti-Covid, - SkyTG24 : #Covid19 ?? In #Francia, nuovo record: 32.427 nuovi casi ?? I casi in #Usa al livello più alto da luglio ?? Domani con… - infoitinterno : Coronavirus nel Lazio, sfondato il muro dei mille casi. Sono sei invece i decessi nelle ultime 24 ore - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie in Italia -