Conferenza stampa Iachini: «Pezzella, Ribery e Castrovilli sono a disposizione»

Conferenza stampa Iachini: le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia della sfida di domani contro lo Spezia

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia. Queste le sue parole.

CALLEJON – «È un giocatore che ho voluto io, la società mi ha accontentato. È un ragazzo di qualità, ci ho parlato al telefono per convincerlo a sposare il progetto viola. È rimasto ben impressionato. Noi non giochiamo col 3-5-2, nello sviluppo dell'azione alziamo un esterno e Biraghi scivola nella difesa a 4. Oggi i sistemi di gioco rigidi non ci sono. È lì che entra in ballo la posizione di Callejon, soprattutto in fase offensiva.

