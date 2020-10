Coronavirus, Madrid si ribella al lockdown. Francia, messaggio di allerta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tensioni in Spagna sulle misure anti-Covid . La Comunità di Madrid non intende applicare il nuovo lockdown parziale imposto dal governo. Lo ha dichiarato al quotidiano conservatore Abc l'assessore alla Sanità della regione, Enrique Ruiz Escudero, secondo il quale il governo "ha fretta di intervenire a Madrid, e non per lottare contro il Coronavirus". La ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tensioni in Spagna sulle misure anti-Covid . La Comunità dinon intende applicare il nuovoparziale imposto dal governo. Lo ha dichiarato al quotidiano conservatore Abc l'assessore alla Sanità della regione, Enrique Ruiz Escudero, secondo il quale il governo "ha fretta di intervenire a, e non per lottare contro il". La ...

MediasetTgcom24 : Emergenza Covid in Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid #coronavirus - rtl1025 : ?? Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l'estensione di un… - Albert86795381 : RT @EmMicucci: #Coronavirus #lockdown in tutta #Madrid #spagna - albertmistral : RT @EmMicucci: #Coronavirus #lockdown in tutta #Madrid #spagna - EmMicucci : #Coronavirus #lockdown in tutta #Madrid #spagna -