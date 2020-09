"Nemmeno lo sport è immune. Viviamo col nemico invisibile" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Matteo Basile Il conduttore di "Tiki Taka": "Tutti sotto choc come i tifosi. Il virus si è portato via mia madre e sconvolge le nostre vite" «Siamo sotto choc come credo la maggior parte dei tifosi italiani. è una situazione surreale». Piero Chiambretti il Covid 19 lo conosce da vicino, vicinissimo. Lui lo ha affrontato e sconfitto, ma il maledetto virus ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, portandosi via sua madre. Ora dopo il boom di positivi in casa Genoa, da tifoso e appassionato, ancora prima che da conduttore di Tiki Taka su Italia Uno, se lo ritrova di fronte come incubo che aleggia sul campionato che già trema e teme un nuovo lockdown. «Questo dimostra che il Covid non è assolutamente lontano dalle nostre vite e il calcio, pur essendo uno degli ambiti più ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Matteo Basile Il conduttore di "Tiki Taka": "Tutti sotto choc come i tifosi. Il virus si; portato via mia madre e sconvolge le nostre vite" «Siamo sotto choc come credo la maggior parte dei tifosi italiani.; una situazione surreale». Piero Chiambretti il Covid 19 lo conosce da vicino, vicinissimo. Lui lo ha affrontato e sconfitto, ma il maledetto virus ha lasciato un segno indelebile nella sua vita, portandosi via sua madre. Ora dopo il boom di positivi in casa Genoa, da tifoso e appassionato, ancora prima che da conduttore di Tiki Taka su Italia Uno, se lo ritrova di fronte come incubo che aleggia sul campionato che già trema e teme un nuovo lockdown. «Questo dimostra che il Covid non; assolutamente lontano dalle nostre vite e il calcio, pur essendo uno degli ambiti più ...

i_poteri_forti : @mobbasta1 @chiccotesta Non è nemmeno lo stesso sport - ClaudioTonon : Sport Italia non sarebbe nemmeno male, a parte le donne che sembrano entrenoises e che non si capisce quello che i… - angelosoricaro : @lettoacastello se chiedi a questi fenomeni come si chiama il ministro dello sport probabilmente nemmeno sanno che esiste - PulitiElena : RT @SporteSaluteSpA: ?? 'Agli @InteBNLdItalia non c'è stato un positivo, abbiamo costruito una bolla rigorosa e abbiamo dimostrato che l'Ita… - Gogodemarchis : RT @SporteSaluteSpA: ?? 'Agli @InteBNLdItalia non c'è stato un positivo, abbiamo costruito una bolla rigorosa e abbiamo dimostrato che l'Ita… -

Ultime Notizie dalla rete : Nemmeno sport "Nemmeno lo sport è immune. Viviamo col nemico invisibile" il Giornale Carli toglie Ricci dagli obiettivi C’è l’idea Parigini

Chi potrebbe farlo? Probabilmente non la Fiorentina, ma a questo punto nemmeno il Sassuolo. Intanto l’Empoli stringe per Nicolò Casale in difesa e valuta con attenzione i dettagli da limare. In mezzo ...

"In piscina nemmeno i phon per asciugarci"

Scozzoli, presidente della Libertas: "Usciamo dall’acqua fradici e ci cambiamo in tribuna". Fagnani: "Venerdì un sopralluogo" ...

Chi potrebbe farlo? Probabilmente non la Fiorentina, ma a questo punto nemmeno il Sassuolo. Intanto l’Empoli stringe per Nicolò Casale in difesa e valuta con attenzione i dettagli da limare. In mezzo ...Scozzoli, presidente della Libertas: "Usciamo dall’acqua fradici e ci cambiamo in tribuna". Fagnani: "Venerdì un sopralluogo" ...