Carnage Sfida tv Trump Biden infuocata | politicamente deprimente

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il fair play dura il tempo di un saluto, appena accennato, al momento dell’ingresso sul palco del primo dibattito televisivo a Cleveland, Ohio. Subito Donalde Joeingaggiano un duello infuocato, velenoso, che il moderatore, Chris Wallace di Fox News, fatica a gestire per tutti e 90 i minuti. I due candidati alla Casa Bianca si interrompono, si parlano sopra, si insultano, con una serie di colpi bassi fatti anche di attacchi personali. Non c’è neanche la stretta di mano, la sensazione è che non siano solo le norme anti-Covid a imporlo.si rivolge spesso direttamente allonte,preferisce guardare più spesso la telecamera per parlare al pubblico a casa. Lo scontro personale oscura totalmente i contenuti, uno spettacolo ...