Positivi al Coronavirus 14 tesserati del Genoa Tamponi a staff e giocatori del Napoli

Leggi su agi

(Di martedì 29 settembre 2020) AGI - Il numero didelal Covid-19 è salito a quattordici, tra componenti del team e dello. "La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate", informa la nota nella quale il club fa sapere anche che "fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione". Irisultatialsono otto in totale; a loro si aggiungono quattro membri dellotecnico e due dellomedico. Domani comincerà probabilmente lo screening sanitario perdelche hanno giocato col ...