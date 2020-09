M5s, i think tank sia di centrosinistra che di destra non ce ne perdonano una. Ma questa voglia di annientarci è ingiustificabile (Di martedì 29 settembre 2020) Lo ammetto, sono colpevole. Il M5s è colpevole di essere l’azionista di maggioranza di questo governo che ha affrontato con serietà la più grossa sfida sanitaria ed economica dal dopoguerra ad oggi a causa del Covid. Siamo colpevoli quando riceviamo lodi dall’Oms e da tutta la stampa internazionale per aver ridotto il numero di morti sostenendo l’economia con un bazooka di 100 miliardi di liquidità in un solo anno. E ora siamo colpevoli di rilanciare l’economia con una misura come l’Ecobonus 110% capace di muovere l’intero settore green, tecnologico ed edile del Paese. Siamo colpevoli dell’opera titanica di digitalizzazione che sta avvenendo tramite la controllata dello stato Pago Pa e a breve carte e scartoffie, bolli e firme verranno sostituiti dall’App Io con pagamenti online, notifiche su smartphone e banche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Lo ammetto, sono colpevole. Il M5s è colpevole di essere l’azionista di maggioranza di questo governo che ha affrontato con serietà la più grossa sfida sanitaria ed economica dal dopoguerra ad oggi a causa del Covid. Siamo colpevoli quando riceviamo lodi dall’Oms e da tutta la stampa internazionale per aver ridotto il numero di morti sostenendo l’economia con un bazooka di 100 miliardi di liquidità in un solo anno. E ora siamo colpevoli di rilanciare l’economia con una misura come l’Ecobonus 110% capace di muovere l’intero settore green, tecnologico ed edile del Paese. Siamo colpevoli dell’opera titanica di digitalizzazione che sta avvenendo tramite la controllata dello stato Pago Pa e a breve carte e scartoffie, bolli e firme verranno sostituiti dall’App Io con pagamenti online, notifiche su smartphone e banche ...

