Influenza, il vaccino non basta: 7 Regioni in ritardo. Dotazioni sufficienti nel Lazio ma non in Lombardia (Di martedì 29 settembre 2020) Siamo in ritardo. La previsione non è delle migliori. La tempesta perfetta potrebbe abbattersi a breve sull?Italia. Sette Regioni e le due province autonome di Trento e Bolzano non hanno... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 settembre 2020) Siamo in. La previsione non è delle migliori. La tempesta perfetta potrebbe abbattersi a breve sull?Italia. Settee le due province autonome di Trento e Bolzano non hanno...

Tg3web : È caccia al vaccino contro l'influenza. Garantite solo le categorie a rischio. Farmacie preoccupate: le dosi sul me… - borghi_claudio : @PepPantelleria @NVogatore Boh possibile, e allora? I miei genitori fanno regolarmente il vaccino per l'influenza s… - giutul : RT @Cartabellotta: In questa fase di convivenza con il #coronavirus indispensabile vaccinare contro #influenza anche popolazione generale,… - augusto_amato : Vaccino influenza, chi dovrebbe farlo e dove - Cronaca - ANSA - SmorfiaDigitale : Influenza, il vaccino non basta: 7 Regioni in ritardo. Dotazioni sufficienti nel... -