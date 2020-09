Covid e concorsoni | aspiranti giudici amministrativi furiosi | Saremo in 3-4mila senza controlli

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 29 settembre 2020) “3 o 4.000 tutti insieme per quattro prove da otto ore ciascuna e neppure verrà misurata la temperatura all’ingresso”. A dirlo ad HuffPost con una certa preoccupazione è uno dei candidati al concorso in magistratura amministrativa previsto all’Ergife di Roma i prossimi 6, 7, 8 e 9 ottobre. Nell’Italia dell’epocaalle tensioni, anche organizzative, per il concorso dei precari della scuola, si aggiunge la polemica legata a quello per i 40 posti al Tar. Sia il concorso per la magistratura ordinaria che per i posti alla Corte dei Conti, sono stati rinviati, così come quello notarile, ma nel caso del Tribunale amministrativo, le prove scritte ci saranno e, come si legge in una nota pubblicata dal Consiglio di Stato il 24 settembre sul sito di Giustizia amministrativa, “saranno ...