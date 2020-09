UFC 253 – Israel Adesanya è un alieno e Blachowicz è il nuovo campione! (Di domenica 27 settembre 2020) UFC 253 conferma lo strapotere nella divisione dei pesi medi di Israel Adesanya che con una prestazione da assoluto campione annienta ogni velleità del brasiliano Paulo Costa. Mentre invece Jan Blachowicz sciocca le MMA mondiali andando contro ogni pronostico e mettendo KO Dominick Reyes, diventando il nuovo campione dei pesi massimi leggeri. Nel resto della main card e dei preliminari i nomi che si sono fatti carico di mantenere alto il livello di questa card numerata sono sicuramente Brandon Royval, Jake Matthews, Ludovit Klein e Juan Ospina. L’assoluta concentrazione del campione dei pesi medi Israel Adesanya Credit: UFC via Twitter Adesanya è un assoluto campione… Tanta attesa per questo scontro tra Paulo Costa e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 settembre 2020) UFC 253 conferma lo strapotere nella divisione dei pesi medi diche con una prestazione da assoluto campione annienta ogni velleità del brasiliano Paulo Costa. Mentre invece Jansciocca le MMA mondiali andando contro ogni pronostico e mettendo KO Dominick Reyes, diventando ilcampione dei pesi massimi leggeri. Nel resto della main card e dei preliminari i nomi che si sono fatti carico di mantenere alto il livello di questa card numerata sono sicuramente Brandon Royval, Jake Matthews, Ludovit Klein e Juan Ospina. L’assoluta concentrazione del campione dei pesi mediCredit: UFC via Twitterè un assoluto campione… Tanta attesa per questo scontro tra Paulo Costa e ...

MMAFighting : #UFC253 results: Brad Riddell def. Alex da Silva via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28) - DeliuJuxhin : Quanto godo per il finale di UFC 253. @stylebender wataaaa #UFC253 #UFCFightIsland #isrealadesanya #ufcdaznitaly #ufc #mma #PauloBorrachinha - Ross_Markey : Brad Riddell def. Alex da Silva via unanimous decision (29-28 x3) ?? #UFC253 - LowKick_MMA : Brad Riddell def. Alex da Silva via unanimous decision (29-28 x3) ?? #UFC253 - ShinobiEnergy : RT @MMAFighting: #UFC253 results: Brad Riddell def. Alex da Silva via unanimous decision (29-28, 29-28, 29-28) -

Ultime Notizie dalla rete : UFC 253 UFC 253: Adesanya vs Costa risultati live Fight - The Shield Of Wrestling UFC 253 – Israel Adesanya è un alieno e Blachowicz è il nuovo campione!

UFC 253 conferma lo strapotere nella divisione dei pesi medi di Israel Adesanya che con una prestazione da assoluto campione annienta ogni velleità del brasiliano Paulo Costa. Mentre invece Jan Blacho ...

UFC 253 – Anteprima – Adesanya Vs Costa

UFC 253 è finalmente alle porte, direttamente da Abu Dhabi sull’isola più famosa delle MMA. Nel main event di questa sontuosa card numerata vedremo sfidarsi il campione Israel Adesanya (19-0) e lo sfi ...

UFC 253 conferma lo strapotere nella divisione dei pesi medi di Israel Adesanya che con una prestazione da assoluto campione annienta ogni velleità del brasiliano Paulo Costa. Mentre invece Jan Blacho ...UFC 253 è finalmente alle porte, direttamente da Abu Dhabi sull’isola più famosa delle MMA. Nel main event di questa sontuosa card numerata vedremo sfidarsi il campione Israel Adesanya (19-0) e lo sfi ...