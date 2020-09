Nicoletta Mantovani, la vedova Luciano Pavarotti ha detto sì al manager Alberto Tinarelli (Di domenica 27 settembre 2020) Si sono conosciuti solo nove mesi fa, grazie a un’amica comune, e il colpo di fulmine è stato immediato. E ora l’ex signora Pavarotti, scomparso nel 2007, ha detto sì al manager Alberto Tìnarelli nella basilica di Sant’Antonio di Padova, a Bologna. Abito color ghiaccio e bouquet di fiori bianchi per lei, completo scuro e camicia bianca per lui, la cerimonia si è svolta davanti a 150 invitati tra cui la figlia Alice, nata dall’amore col grande tenore, e alcuni personaggi famosi. Che la vita possa sempre sorprendere, Nicoletta Mantovani, vedova del grande Luciano Pavarotti e mamma della loro Alice, lo ha imparato sulla propria pelle, proprio quando non ci sperava più, quando le ... Leggi su aciclico (Di domenica 27 settembre 2020) Si sono conosciuti solo nove mesi fa, grazie a un’amica comune, e il colpo di fulmine è stato immediato. E ora l’ex signora, scomparso nel 2007, hasì alTìnarelli nella basilica di Sant’Antonio di Padova, a Bologna. Abito color ghiaccio e bouquet di fiori bianchi per lei, completo scuro e camicia bianca per lui, la cerimonia si è svolta davanti a 150 invitati tra cui la figlia Alice, nata dall’amore col grande tenore, e alcuni personaggi famosi. Che la vita possa sempre sorprendere,del grandee mamma della loro Alice, lo ha imparato sulla propria pelle, proprio quando non ci sperava più, quando le ...

ringoringhetto : A Live Non è la d'Urso le nozze di Nicoletta Mantovani. Ma è gelo su Luciano Pavarotti: 'Non è il mio ex...' - Il T… - infoitinterno : Le nozze di Nicoletta Mantovani con Alberto Tinarelli e gli altri gossip della settimana - FilippoCarmigna : Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, nozze dopo il fidanzamento lampo: «Il lockdown insieme, poi al suo complea… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Il tuo ex Luciano' Gelo in studio, la risposta di Nicoletta Mantovani: quando è morto... - leggoit : Nicoletta Mantovani e Alberto Tinarelli, nozze dopo il fidanzamento lampo: «Il lockdown insieme, poi al suo complea… -