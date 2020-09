Montagna: 500 euro a famiglia per pc e internet veloce (Di domenica 27 settembre 2020) “I cittadini che abitano in Montagna debbono poter disporre degli stessi strumenti di accesso alle reti informatiche già diffuse in altre aree della regione, per ridurre lo svantaggio causato dalle particolari condizioni morfologiche e climatiche del territorio dove vivono: per questo la Regione ha stabilito di concedere un voucher di 500 euro per ogni nucleo familiare residente nei territori montani con reddito Isee inferiore a 20 mila euro da spendere per l’acquisto di un computer e per attivare la connessione internet veloce”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, spiegando il provvedimento che la giunta regionale ha approvato su sua proposta e attraverso il quale sarà favorita per 62 mila unità familiari, ... Leggi su udine20 (Di domenica 27 settembre 2020) “I cittadini che abitano indebbono poter disporre degli stessi strumenti di accesso alle reti informatiche già diffuse in altre aree della regione, per ridurre lo svantaggio causato dalle particolari condizioni morfologiche e climatiche del territorio dove vivono: per questo la Regione ha stabilito di concedere un voucher di 500per ogni nucleo familiare residente nei territori montani con reddito Isee inferiore a 20 milada spendere per l’acquisto di un computer e per attivare la connessione”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, spiegando il provvedimento che la giunta regionale ha approvato su sua proposta e attraverso il quale sarà favorita per 62 mila unità familiari, ...

