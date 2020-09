Covid, infettato bambino di un anno: paura nella regione (Di sabato 26 settembre 2020) Bimbo di un anno appena positivo al , paura in . Sedici nuovi positivi al . Tra i nuovi infettati c'è anche un bambino di un anno. L'allerta ora è massima. Oggi in Abruzzo altre 16 casi così ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Bimbo di unappena positivo al ,in . Sedici nuovi positivi al . Tra i nuovi infettati c'è anche undi un. L'allerta ora è massima. Oggi in Abruzzo altre 16 casi così ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid infettato Covid, infettato bambino di un anno: paura in Abruzzo Il Mattino In tutta la regione gli infetti verificati oggi sono 99, a fronte di oltre 10mila tamponi. Nessuna vittima

In provincia di Ravenna oggi si sono registrati nuovi 4 casi di contagio da Covid-19. Si tratta di 3 pazienti di sesso maschile e 1 di sesso femminile, 1 è asintomatico mentre 3 hanno sintomi ma sono ...

Covid: in Liguria 97 nuovi positivi, 2 morti e in calo gli ospedalizzati

Sono 97 i nuovi casi di covid in Liguria a fronte di 3016 tamponi. I positivi sono complessivamente 3078, 49 in più di ieri. La maggior parte dei nuovi casi, 57 sono nella Asl3 di Genova: due sono sta ...

