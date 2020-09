15 anni fa la morte di Aldrovandi | il padre | «L’incubo che si ripete»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 25 settembre 2020) Il 25 settembre di quindici anni fa Federico Aldrovandi moriva a Ferrara, la sua città, durante un controllo della Polizia: aveva soltanto diciotto anni e li avrà per sempre e per sempre rimarrà un simbolo, come Cucchi, grazie alla battaglia dei suoi genitori per avere giustizia.