Chelsea ha nuovo portiere, preso Mendy dal Rennes (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 24 SET - Edouard Mendy è un nuovo portiere del Chelsea. Il 28enne estremo difensore arriva dal Rennes e ha firmato un contratto di 5 anni. "Sono strafelice di far parte del Chelsea. ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 24 SET - Edouardè undel. Il 28enne estremo difensore arriva dale ha firmato un contratto di 5 anni. "Sono strafelice di far parte del. ...

